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За курение у подъездов хотят ввести штрафы 

Парламентская газета 18 минут назад
Фото: ТАСС
Граждан могут начать штрафовать за курение у подъездов жилых домов на суммы от 500 до 1,5 тысяч рублей. Соответствующие санкции прописаны в законопроекте, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 15 января.
Авторами инициативы выступили члены Совета Федерации во главе с Александром Варфоломеевым, уточнив, что под запретом должно оказаться курение на открытом воздухе на расстоянии менее чем десять метров от подъездов многоквартирных домов. Поправки сенаторы предполагают внести в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Напомним, что принятый в феврале 2013 года «антитабачный закон» ограничил места и территории, где можно курить. Под запретом оказались территории в помещениях вузов, учреждений культуры, спортивных объектов, медучреждениях. Стало запрещено курить на перронах вокзалов, ближе, чем 15 метров от входа в метро, в аэропорты.
Что касается запрета на курение в жилых домах, то категорически запрещено «смолить» на межквартирных лестничных площадках, в подъездах, в лифтах, на чердаках, в подвалах.
«При этом место на выходе из подъезда в перечне статьи 12 Закона не упоминается. Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома», — указывают парламентарии в тексте проекта.
В 2017 году количество курильщиков среди мужчин было 45%, а среди женщин — 15%.
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Комментарии4
Политика , Общество , Госдума , Совет Федерации
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