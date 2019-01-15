За курение у подъездов хотят ввести штрафы

Граждан могут начать штрафовать за курение у подъездов жилых домов на суммы от 500 до 1,5 тысяч рублей. Соответствующие санкции прописаны в законопроекте, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 15 января.

Авторами инициативы выступили члены Совета Федерации во главе с Александром Варфоломеевым, уточнив, что под запретом должно оказаться курение на открытом воздухе на расстоянии менее чем десять метров от подъездов многоквартирных домов. Поправки сенаторы предполагают внести в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Напомним, что принятый в феврале 2013 года «антитабачный закон» ограничил места и территории, где можно курить. Под запретом оказались территории в помещениях вузов, учреждений культуры, спортивных объектов, медучреждениях. Стало запрещено курить на перронах вокзалов, ближе, чем 15 метров от входа в метро, в аэропорты.

Что касается запрета на курение в жилых домах, то категорически запрещено «смолить» на межквартирных лестничных площадках, в подъездах, в лифтах, на чердаках, в подвалах.

«При этом место на выходе из подъезда в перечне статьи 12 Закона не упоминается. Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома», — указывают парламентарии в тексте проекта.

В 2017 году количество курильщиков среди мужчин было 45%, а среди женщин — 15%.