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Мутко пообещал ревизию норм по эксплуатации газового оборудования в домах 

РИА Новости + ещё 2 13 минут назад
Фото: © РИА Новости / Следственный комитет РФ
Ревизия действующих норм и требований по эксплуатации газового оборудования в жилых домах в России будет проведена в кратчайшие сроки, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.
Премьер РФ Дмитрий Медведев после взрыва газа в многоэтажке в Шахтах, который стал уже вторым подобным ЧП в стране за последнее время, заявил о необходимости проанализировать общую ситуацию и нормативные документы в сфере газоснабжения и поручил эту работу Мутко.
"Правительством РФ даны поручения ведомствам, осуществляющим контроль за установкой и эксплуатацией газового оборудования, проработать комплекс мер по предотвращению аварий, связанных с использованием газа в жилых домах. В кратчайшие сроки будет проведена ревизия действующих норм и требований, а также подготовлен план по совершенствованию законодательства", — отмечается в пресс-релизе.
В нем подчеркивается, что каждый случай взрыва бытового газа в жилых домах требует детального разбирательства. "После тщательного анализа будут приняты системные решения", — добавляется в сообщении.
В понедельник утром в квартире на девятом этаже дома в ростовских Шахтах произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Один человек погиб, семеро извлечены из-под завалов, судьба еще четверых остается неизвестной. Аналогичная трагедия произошла в Магнитогорске 31 декабря 2018 года, тогда жертвами стали 39 человек.
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Комментарии1
Политика , Дмитрий Медведев , Виталий Мутко , Правительство РФ
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