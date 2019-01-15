Мутко пообещал ревизию норм по эксплуатации газового оборудования в домах

Виталия Мутко. Ревизия действующих норм и требований по эксплуатации газового оборудования в жилых домах в России будет проведена в кратчайшие сроки, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства РФ

Премьер РФ Дмитрий Медведев после взрыва газа в многоэтажке в Шахтах, который стал уже вторым подобным ЧП в стране за последнее время, заявил о необходимости проанализировать общую ситуацию и нормативные документы в сфере газоснабжения и поручил эту работу Мутко.

"Правительством РФ даны поручения ведомствам, осуществляющим контроль за установкой и эксплуатацией газового оборудования, проработать комплекс мер по предотвращению аварий, связанных с использованием газа в жилых домах. В кратчайшие сроки будет проведена ревизия действующих норм и требований, а также подготовлен план по совершенствованию законодательства", — отмечается в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что каждый случай взрыва бытового газа в жилых домах требует детального разбирательства. "После тщательного анализа будут приняты системные решения", — добавляется в сообщении.

В понедельник утром в квартире на девятом этаже дома в ростовских Шахтах произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Один человек погиб, семеро извлечены из-под завалов, судьба еще четверых остается неизвестной. Аналогичная трагедия произошла в Магнитогорске 31 декабря 2018 года, тогда жертвами стали 39 человек.