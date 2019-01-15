Госдума поддержала законопроект о борьбе с «билетной мафией»

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается усовершенствовать порядок реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские или зрелищно-развлекательные мероприятия.

В частности, речь идет об урегулировании соответствующего аспекта деятельности театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных организаций, концертных залов, цирков и музеев.

Документом предлагается обязать соответствующие организации культуры размещать на своих официальных сайтах, а также доступных для посетителей специально оборудованных стендах сведения о ценах на билеты, об уполномоченных на их продажу лицах (в том числе интернет-ресурсах), а также об элементах их оформления и порядке возврата.

Помимо этого, отмечается необходимость указания информации о мероприятиях, посещение которых возможно лишь по именным билетам при предъявлении удостоверяющих личность документов.

Проектом также предлагается установить, что реализацией билетов могут заниматься только организации культуры, осуществляющие деятельность в области исполнительских искусств, музеи или уполномоченные такими организациями лица на основании договора.

При этом предусмотрено, что уполномоченные организацией культуры лица могут взимать плату за оказание покупателю сопутствующих услуг, в том числе за доставку билетов. Общая стоимость таких услуг не должна превышать 10% от стоимости билета.

Согласно документу, форма билетов утверждается Министерством культуры России . Организации культуры вправе устанавливать дополнительные реквизиты и элементы оформления билетов на проводимые мероприятия.

В законопроекте также прописывается, что при отмене, замене или переносе мероприятия посетителю возмещается полная стоимость билета организацией культуры или уполномоченным ей лицом, у которого был приобретен билет.

Изменения предлагается внести в Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации по культуре».