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Госдума поддержала законопроект о борьбе с «билетной мафией» 

Агентство «Москва» + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается усовершенствовать порядок реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские или зрелищно-развлекательные мероприятия.
В частности, речь идет об урегулировании соответствующего аспекта деятельности театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных организаций, концертных залов, цирков и музеев.
Документом предлагается обязать соответствующие организации культуры размещать на своих официальных сайтах, а также доступных для посетителей специально оборудованных стендах сведения о ценах на билеты, об уполномоченных на их продажу лицах (в том числе интернет-ресурсах), а также об элементах их оформления и порядке возврата.
Помимо этого, отмечается необходимость указания информации о мероприятиях, посещение которых возможно лишь по именным билетам при предъявлении удостоверяющих личность документов.
Проектом также предлагается установить, что реализацией билетов могут заниматься только организации культуры, осуществляющие деятельность в области исполнительских искусств, музеи или уполномоченные такими организациями лица на основании договора.
При этом предусмотрено, что уполномоченные организацией культуры лица могут взимать плату за оказание покупателю сопутствующих услуг, в том числе за доставку билетов. Общая стоимость таких услуг не должна превышать 10% от стоимости билета.
Согласно документу, форма билетов утверждается Министерством культуры России. Организации культуры вправе устанавливать дополнительные реквизиты и элементы оформления билетов на проводимые мероприятия.
В законопроекте также прописывается, что при отмене, замене или переносе мероприятия посетителю возмещается полная стоимость билета организацией культуры или уполномоченным ей лицом, у которого был приобретен билет.
Изменения предлагается внести в Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации по культуре».
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Комментарии1
Политика , Экономика , Минкультуры , Госдума
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