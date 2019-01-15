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Захарова рассказала о фиаско США в роли мирового судьи 

ТК «Звезда» + ещё 2 17 минут назад
Фото: tvzvezda.ru
Официальный представитель МИД РФ добавила, что Вашингтон своими действиями лишь подтверждает то, что с ролью «мирового жандарма» США не справились.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» подвела итоги деятельности США за прошедший год и подчеркнула, что в настоящее время Вашингтон попросту загоняет себя в угол по ряду международных вопросов. Причем, отметила дипломат, стране будет крайне сложно выйти из этой ситуации.
«Сейчас Вашингтон своими действиями показывает лишь одно — что с ролью "международного жандарма" или "мирового судьи" эта страна не справилась», — подчеркнула она.
Захарова отметила, что такой исход событий отрицателен «для всех», поскольку был разрушен биполярный мир.
«Это система, которая работала как сдерживающая и позволяла не откатываться в прошлое. Сегодня ее нет. Западным миром был сделан рывок поставить во главу угла США, которые должны были вести себя и мир в определенном ключе, занимаясь непростой работой по обеспечению безопасности и стабильности в мире. То, что мы видим — это фиаско этих планов», — заключила дипломат.
Вместе с тем Захарова отметила, что США в целом ведут деструктивный характер диалога с Россией.
Ранее официальный представитель МИД РФ отметила, что внутриполитическая ситуация США — это «разговор на уровне детей в детском саду», в связи с чем о ее «остроте» даже не следует говорить.
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Комментарии4
Политика , Мария Захарова , МИД , ТК "Звезда" , США
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