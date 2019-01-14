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МИД анонсировал консультации РФ и США по ДРСМД в Женеве 

News.ru + ещё 2 22 минуты назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Консультации России и Соединённых Штатов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) пройдут в Женеве, сообщил замминистра иностранных дел Р Ф Сергей Рябков.
По его словам, консультации состоятся 15 января, передаёт «Интерфакс». Рябков подчеркнул, что его визави на встрече будет первый замгоссекретаря США Андреа Томпсон.
Дипломат отметил, что в условиях ультиматумов со стороны американских властей Москва «продемонстрировала добрую волю, договорившись о консультациях».
Как писал News.ru, в начале декабря 2018 года Вашингтон принял решение приостановить выполнение США обязательств по ДРСМД. По словам главы Госдепартамента Майка Помпео, причина такого решения заключается в нарушениях, которые допускает российская сторона. Позднее Россия внесла в ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД, однако он был отклонён.
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Политика , Армия , Андреа Томпсон , Сергей Рябков , МИД , ООН , Интерфакс , США
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