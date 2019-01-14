МИД анонсировал консультации РФ и США по ДРСМД в Женеве

Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Консультации России Соединённых Штатов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) пройдут в Женеве, сообщил замминистра иностранных дел Р Ф Сергей Рябков По его словам, консультации состоятся 15 января, передаёт «Интерфакс» . Рябков подчеркнул, что его визави на встрече будет первый замгоссекретаря США Андреа Томпсон Дипломат отметил, что в условиях ультиматумов со стороны американских властей Москва «продемонстрировала добрую волю, договорившись о консультациях». Как писал News.ru, в начале декабря 2018 года Вашингтон принял решение приостановить выполнение США обязательств по ДРСМД. По словам главы Госдепартамента Майка Помпео, причина такого решения заключается в нарушениях, которые допускает российская сторона. Позднее Россия внесла в ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД, однако он был отклонён.