В Греции сочли «вмешательством» заявление России о «преспанской сделке»

«Мы уверены, что Россия, которая годами признавала Македонию как «Республику Македония», будет уважать чувствительность греческого народа к использованию названия Македония и отныне будет называть эту страну своим новым конституционным названием, то есть «Северная Македония» и, самое главное, будет воздерживаться от подобных заявлений, которые представляют собой вмешательство во внутренние дела Греции», — говорится в сообщении греческого МИД.

Там отметили, что преспанское соглашение после его подписания «способствует делу укрепления стабильности и мира на Балканах».

Ранее в российском МИД заявили, что принятие поправок в Конституцию Македонии о переименовании страны является частью навязанного извне процесса искусственной перекройки, чтобы втянуть Скопье в НАТО, а в Афинах «преспанскую сделку» проталкивают в обход мнения граждан страны.

Там также выступили за рассмотрение переименования Македонии в СБ ООН

12 января парламент Македонии большинством в 80 голосов утвердил закон о внесении поправок в Конституцию страны для её переименования.