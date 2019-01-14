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В Греции сочли «вмешательством» заявление России о «преспанской сделке» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В Греции прокомментировали заявление Министерства иностранных дел России о «преспанской сделке» по переименованию Македонии для «втягивания Скопье в НАТО». В Афинах назвали подобные заявления «попыткой вмешательства».
«Мы уверены, что Россия, которая годами признавала Македонию как «Республику Македония», будет уважать чувствительность греческого народа к использованию названия Македония и отныне будет называть эту страну своим новым конституционным названием, то есть «Северная Македония» и, самое главное, будет воздерживаться от подобных заявлений, которые представляют собой вмешательство во внутренние дела Греции», — говорится в сообщении греческого МИД.
Там отметили, что преспанское соглашение после его подписания «способствует делу укрепления стабильности и мира на Балканах».
Ранее в российском МИД заявили, что принятие поправок в Конституцию Македонии о переименовании страны является частью навязанного извне процесса искусственной перекройки, чтобы втянуть Скопье в НАТО, а в Афинах «преспанскую сделку» проталкивают в обход мнения граждан страны.
Там также выступили за рассмотрение переименования Македонии в СБ ООН.
12 января парламент Македонии большинством в 80 голосов утвердил закон о внесении поправок в Конституцию страны для её переименования.
Премьер-министр Македонии Зоран Заев после голосования парламента пообещал скорое вступление страны в НАТО и ЕС.
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Комментарии
Политика , МИД , ЕС , Совбез ООН , НАТО , Греция , Македония , Скопье
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