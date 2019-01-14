Лавров и Коно проведут брифинги раздельно

По его словам, это связано с особенным характером переговоров двух министров.

"Причина в том, что это не обычная, ежегодная, регулярная консультация, а это первая встреча в рамках переговоров по мирному договору в русле поручений двух лидеров", — пояснил Осуга.

14 января состоялась встреча глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно, которая положила начало российско-японским переговорам по поводу заключения мирного договора между странами.

Ранее Лавров в ходе беседы с Коно заявил, что суверенитет России над Курилами не обсуждается.