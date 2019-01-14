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Лавров и Коно проведут брифинги раздельно 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель МИД Японии Такэси Осуга сообщил, что главы МИД России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно проведут брифинги по отдельности, передает РИА "Новости".
По его словам, это связано с особенным характером переговоров двух министров.
"Причина в том, что это не обычная, ежегодная, регулярная консультация, а это первая встреча в рамках переговоров по мирному договору в русле поручений двух лидеров", — пояснил Осуга.
14 января состоялась встреча глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно, которая положила начало российско-японским переговорам по поводу заключения мирного договора между странами.
Ранее Лавров в ходе беседы с Коно заявил, что суверенитет России над Курилами не обсуждается.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Япония
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