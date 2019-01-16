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Путин поручил расселеить пострадавший дом в Магнитогроске 

Рамблер + ещё 25 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин приказал расселить взорвавшийся в Магнитогорске дом, сообщает РИА Новости.
О необходимости расселить дом глава государства заявил в присутствии губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
«Надо пойти навстречу людям», — мотивировал Путин свое решение.
Утром 31 декабря в 164-м доме по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, из-за чего подъезд №7 частично обрушился. В результате обрушения погибли 39 человек.
После взрыва дом был обследован специалистами проектного института «Магнитогорский Гипромез», которые пришли к выводу, что сносить дом необязательно — он способен стоять дальше.
Тем менее некоторые жители дома обратились к местным властям с просьбой переселить их, так как они боятся возвращаться.
«Чтобы расселить нужно обоснование. Не имеем право просто потратить. Да у нас таких денег и нет», — комментировал ранее страх жильцов глава Магнитогорска Сергей Бердников.
Комментарии5
Политика , Другое , Пожары , Происшествия , Сергей Бердников , Борис Дубровский , Владимир Путин , РИА Новости , Магнитогорск , Челябинская Область
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