Путин поручил расселеить пострадавший дом в Магнитогроске

Бориса Дубровского. О необходимости расселить дом глава государства заявил в присутствии губернатора Челябинской области

«Надо пойти навстречу людям», — мотивировал Путин свое решение.

Утром 31 декабря в 164-м доме по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, из-за чего подъезд №7 частично обрушился. В результате обрушения погибли 39 человек.

После взрыва дом был обследован специалистами проектного института «Магнитогорский Гипромез», которые пришли к выводу, что сносить дом необязательно — он способен стоять дальше.

Тем менее некоторые жители дома обратились к местным властям с просьбой переселить их, так как они боятся возвращаться.