РФ отказалась ассоциировать себя с решением по «Новичку»

В постпредстве подчеркнули, что настояли на внесении позиции России в итоговый доклад, сообщает ТАСС

Ранее News.ru писал, что исполнительный совет ОЗХО намерен внести в список запрещённых веществ использованный в Солсбери «Новичок». Организация согласилась с предложением США, Канады и Нидерландов. Постоянный представитель Канады при ОЗХО Сабин Нолке заявила, что Россия не поддержала данное решение, но оно всё равно было принято.