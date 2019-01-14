Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РФ отказалась ассоциировать себя с решением по «Новичку» 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия сообщило, что Москва отказалась ассоциировать себя с решением ОЗХО по внесению в список запрещённых веществ «Новичка». Российская сторона высказала целый ряд серьёзных замечаний в отношении предложения.
В постпредстве подчеркнули, что настояли на внесении позиции России в итоговый доклад, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что исполнительный совет ОЗХО намерен внести в список запрещённых веществ использованный в Солсбери «Новичок». Организация согласилась с предложением США, Канады и Нидерландов. Постоянный представитель Канады при ОЗХО Сабин Нолке заявила, что Россия не поддержала данное решение, но оно всё равно было принято.
News.ru: последние новости
В МИД РФ объявили о суверенитете над Курилами ФСБ просит продлить срок ареста украинских моряков Лужков опроверг намерение баллотироваться в Мосгордуму
Политика , ОЗХО , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты решили заняться участившимися взрывами в домах
Решение РФ по Курилам и другие события дня27
В Чечне объяснили массовые аресты и пытки геев275
Киев анонсировал прорыв через Крымский мост силами НАТО589
Избитая учениками учительница сделала заявление380
Видео
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
00:40
Горит Киево-Печерская лавра
Пожары Происшествия
00:51
«Мистраль» разбомбил катер в море
Армия Оружие
00:40
Лобода впервые прокомментировала скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
01:39
В Чечне объяснили массовые аресты и пытки геев
Общество
03:41
У организатора «Дискотек 80-х» украли 2 млн
Происшествия
01:15
Киев анонсировал прорыв через Крымский мост силами НАТО
В мире Украина
05:09
Медведев поставил на место Лукашенко
Политика
00:55
Певцов указал поклонникам на их место
Шоу-бизнес
00:47
Жаров отреагировал на решение Дурова по Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение