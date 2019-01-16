Совет Федерации принял заявление по ситуации в ПАСЕ

Российские сенаторы не видят оснований для возвращения к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока в организации сохраняется возможность использования политических санкций против национальных делегаций. Об этом говорится в заявлении Совета Федерации , принятом на первом заседании весенней сессии палаты.

"Бомба замедленного действия" была заложена под ассамблею еще в 1985 году, когда были внесены поправки в регламент ее работы, позволяющие "карать и миловать" национальные делегации по политическим мотивам, отметил, глава комитета по международным делам Константин Косачев.

Косметические изменения, предложенные структурами ПАСЕ в прошлом году, проблему не решают, поскольку возможность лишения парламентариев права голоса и других полномочий соохраняется.

"В этой ситуации члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации не видят оснований для направления соответствующей заявки на подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ на очередную сессию 2019 года", — говорится в заявлении.

В то же время Совет Федерации подтверждает готовность к продолжению конструктивного диалога с национальными парламентами, входящими в ПАСЕ, а также с органами и институтами Совета Европы, включая ассамблею, "в интересах возвращения Совета Европы на позиции международной организации, изначально учрежденной на принципах полного равенства ее членов и уважения общеевропейских демократических ценностей".

Россия также не будет в этом году платить свой взнос в Совет Европы, как и в предыдущие два года, уточнила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Завтра анологичное заявление рассмотрит Госдума . Консолидированная позиция палат российского парламента будет доведена до сведения руководства ПАСЕ.

Напомним, Россия была лишена права голоса и других полномочий в ПАСЕ в 2014 году. С 2016 года делегация РФ не запрашивает подтверждение полномочий в ассамблее. Условием возвращения в Страсбург российские парламентарии называют такое изменение регламента работы ПАСЕ, которое исключает применение политических санкций к национальным делегациям.

В ходе встречи с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в октябре прошлого года Валентина Матвиенко заявила, что у России "созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы".