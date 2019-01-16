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Совет Федерации принял заявление по ситуации в ПАСЕ 

Российская Газета + ещё 37 11 минут назад
Российские сенаторы не видят оснований для возвращения к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока в организации сохраняется возможность использования политических санкций против национальных делегаций. Об этом говорится в заявлении Совета Федерации, принятом на первом заседании весенней сессии палаты.
"Бомба замедленного действия" была заложена под ассамблею еще в 1985 году, когда были внесены поправки в регламент ее работы, позволяющие "карать и миловать" национальные делегации по политическим мотивам, отметил, глава комитета по международным делам Константин Косачев.
Косметические изменения, предложенные структурами ПАСЕ в прошлом году, проблему не решают, поскольку возможность лишения парламентариев права голоса и других полномочий соохраняется.
"В этой ситуации члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации не видят оснований для направления соответствующей заявки на подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ на очередную сессию 2019 года", — говорится в заявлении.
В то же время Совет Федерации подтверждает готовность к продолжению конструктивного диалога с национальными парламентами, входящими в ПАСЕ, а также с органами и институтами Совета Европы, включая ассамблею, "в интересах возвращения Совета Европы на позиции международной организации, изначально учрежденной на принципах полного равенства ее членов и уважения общеевропейских демократических ценностей".
Россия также не будет в этом году платить свой взнос в Совет Европы, как и в предыдущие два года, уточнила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Завтра анологичное заявление рассмотрит Госдума. Консолидированная позиция палат российского парламента будет доведена до сведения руководства ПАСЕ.
Напомним, Россия была лишена права голоса и других полномочий в ПАСЕ в 2014 году. С 2016 года делегация РФ не запрашивает подтверждение полномочий в ассамблее. Условием возвращения в Страсбург российские парламентарии называют такое изменение регламента работы ПАСЕ, которое исключает применение политических санкций к национальным делегациям.
В ходе встречи с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в октябре прошлого года Валентина Матвиенко заявила, что у России "созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы".
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Политика , Видео , Валентина Матвиенко , Константин Косачев , Комитет госдумы по международным делам , Совет Европы , Госдума , Совет Федерации
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