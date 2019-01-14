Лавров рассказал о разногласиях Москвы и Токио по мирному договору

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно заявил, что у Москвы и Токио всё ещё сохраняются существенные разногласия по теме мирного договора.

«Не буду скрывать, у нас сохраняются существенные разногласия (по теме мирного договора. — RT). Позиции изначально были диаметрально противоположными», — сказал Лавров.

При этом он отметил, что политическая воля лидеров Японии и России полностью нормализовать отношения между двумя странами «побуждает нас этот диалог активизировать».

Лавров подчеркнул, что Москва и Токио подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, «что означает прежде всего непреложность самого первого шага — признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет России над всеми островам южнокурильской гряды».

Он добавил, что это зафиксировано в Уставе ООН и в многочисленных документах, которые были подписаны в рамках окончания Второй мировой войны.

Первый раунд переговоров Лаврова и Коно по мирному договору между Россией и Японией прошёл 14 января в Москве.