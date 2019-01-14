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Мэр Гданьска умер после покушения
Мэр Гданьска умер после покушения

Лавров рассказал о разногласиях Москвы и Токио по мирному договору 

RT на русском + ещё 1 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно заявил, что у Москвы и Токио всё ещё сохраняются существенные разногласия по теме мирного договора.
«Не буду скрывать, у нас сохраняются существенные разногласия (по теме мирного договора. — RT). Позиции изначально были диаметрально противоположными», — сказал Лавров.
При этом он отметил, что политическая воля лидеров Японии и России полностью нормализовать отношения между двумя странами «побуждает нас этот диалог активизировать».
Лавров подчеркнул, что Москва и Токио подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, «что означает прежде всего непреложность самого первого шага — признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет России над всеми островам южнокурильской гряды».
Он добавил, что это зафиксировано в Уставе ООН и в многочисленных документах, которые были подписаны в рамках окончания Второй мировой войны.
Первый раунд переговоров Лаврова и Коно по мирному договору между Россией и Японией прошёл 14 января в Москве.
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Комментарии
Политика , Азия , В мире , Сергей Лавров , ООН , Москва
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