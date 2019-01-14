Ведущий Соловьев предсказал распад России из-за Курил

Ситуация вокруг Курильских островов обеспокоила известного телеведущего Владимира Соловьева . Если Россия покажет слабость в этом вопросе, то возможен распад страны, считает журналист.

Мария Захарова. Свои опасения журналист озвучил в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Его гостьей была официальный представитель МИД России

"Так какова будет судьба островов? Потому что ведь говорят: не дай Бог отдадим сейчас эти два острова, потом они потребуют часть Сахалина, потом отдадим Калининград. Так и России не будет!", — обратился Соловьев к представителю МИДа.

Мария Захарова оснований для беспокойства не видит. Все заявления некоторых представителей японского истеблишмента, а также российской оппозиции дипломат назвала спекуляциями.

"Все эти спекуляции — это в ту же корзину относительно дестабилизации информационной обстановки, вбросов, так называемой информационной агрессии, информационной войны. Это все из этой же истории", — уверена Захарова.

Напомним, на днях Владимир Соловьев выразил надежду, что "либеральная истерика" по поводу возможной передачи Курильских островов Японии прекратится. Наджеда телеведущего была основана на заявлении российского внешнеполитического ведомства, в котором подчеркивалось: мирный договор с Токио может быть заключен только в том случае, если там признают итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над южными Курильскими островами.