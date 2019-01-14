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Лукашенко призвал закончить "недоразумение" в Донбассе
Лукашенко призвал закончить "недоразумение" в Донбассе

Ведущий Соловьев предсказал распад России из-за Курил 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Ситуация вокруг Курильских островов обеспокоила известного телеведущего Владимира Соловьева. Если Россия покажет слабость в этом вопросе, то возможен распад страны, считает журналист.
Свои опасения журналист озвучил в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Его гостьей была официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Так какова будет судьба островов? Потому что ведь говорят: не дай Бог отдадим сейчас эти два острова, потом они потребуют часть Сахалина, потом отдадим Калининград. Так и России не будет!", — обратился Соловьев к представителю МИДа.
Мария Захарова оснований для беспокойства не видит. Все заявления некоторых представителей японского истеблишмента, а также российской оппозиции дипломат назвала спекуляциями.
"Все эти спекуляции — это в ту же корзину относительно дестабилизации информационной обстановки, вбросов, так называемой информационной агрессии, информационной войны. Это все из этой же истории", — уверена Захарова.
Напомним, на днях Владимир Соловьев выразил надежду, что "либеральная истерика" по поводу возможной передачи Курильских островов Японии прекратится. Наджеда телеведущего была основана на заявлении российского внешнеполитического ведомства, в котором подчеркивалось: мирный договор с Токио может быть заключен только в том случае, если там признают итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над южными Курильскими островами.
Россия и Япония несколько десятилетий ведут консультации по поводу выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Главным спорным вопросом — о котором и упомянул Соловьев — остается принадлежность южной части Курил. Первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора начнется в Москве 14 января. Страны будут представлять главы МИД Сергей Лавров и Таро Коно.
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Политика , Общество , Мария Захарова , Владимир Соловьев , Сергей Лавров , МИД , Калининград
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