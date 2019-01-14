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Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью
Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью

Захарова отметила многозначность перевода фразы главы МИД Японии 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фразу, сказанную главой МИД Японии Таро Коно в начале встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
«Глава японского внешнеполитического ведомства поблагодарил Сергея Лаврова за то, что российская сторона «сделала температуру в Москве выше для него». Если бы он только знал всю многозначность перевода этой фразы с японского на русский…», — написала представитель МИД России в Facebook.
Ранее Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в ведомстве удивлены решением Токио не проводить совместную пресс-конференцию по итогам запланированных на 14 января переговоров в Москве.
Первый раунд переговоров Лаврова и Коно по мирному договору между Россией и Японией проходит 14 января в Москве.
Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с НСН оценил возможность подписания соглашения.
Территориальные претензии Японии на несколько островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи) являются главным препятствием для заключения мирного договора.
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Комментарии1
Политика , Азия , Ближний Восток , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , РАН , Москва , Япония
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