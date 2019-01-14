Депутат предложил усилить контроль безопасности после ЧП в Шахтах

Александр Ищенко. Ростовские депутаты вместе в федеральными коллегами прорабатывают законодательные предложения по усилению контроля за безопасностью использования газовых приборов и оборудования, заявил председатель Законодательного собрания Ростовской области

В понедельник утром в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Один человек погиб, семеро спасены из-под завалов.

"Безусловно, депутаты Законодательного собрания окажут всю необходимую помощь пострадавшим. Но вместе с тем надо внимательно посмотреть, что можно сделать для совершенствования законодательства по усилению контроля за безопасностью использования газовых приборов и оборудования. Такие предложения сегодня уже прорабатываются при участии федеральных законодателей", — приводит слова Ищенко пресс-служба парламента Ростовской области.