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Депутат предложил усилить контроль безопасности после ЧП в Шахтах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ростовские депутаты вместе в федеральными коллегами прорабатывают законодательные предложения по усилению контроля за безопасностью использования газовых приборов и оборудования, заявил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
В понедельник утром в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Один человек погиб, семеро спасены из-под завалов.
"Безусловно, депутаты Законодательного собрания окажут всю необходимую помощь пострадавшим. Но вместе с тем надо внимательно посмотреть, что можно сделать для совершенствования законодательства по усилению контроля за безопасностью использования газовых приборов и оборудования. Такие предложения сегодня уже прорабатываются при участии федеральных законодателей", — приводит слова Ищенко пресс-служба парламента Ростовской области.
Подробнее о взрыве газа в доме в Ростовской области читайте в онлайн-репортаже РИА Новости
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Комментарии
Политика , Александр Ищенко , РИА Новости , Ростовская Область
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