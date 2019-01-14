Далеки от народа: почему россияне за отставку правительства

Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства. Граждане сомневаются в способности властей решить проблемы роста цен и падения доходов. Депутаты считают, что основная претензия россиян к чиновникам правительства в их оторванности о реальности.

Россияне не верят в способность правительства решить проблемы роста цен и падения доходов населения в стране. Так считают больше половины граждан, опрошенных аналитическим центром «Левада-центр» . Если замечания к работе кабинета министров не имеют 7% жителей России , то 57% придерживаются позиции, что правительство не может справиться с такими проблемами в экономике.

«46% полагают, что правительство не может обеспечить людей работой, 43% придерживаются мнения, что оно не заботится о социальной защите населения», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос, который был проведен центром 13-19 декабря 2018 в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.

По информации агенства, 36% россиян убеждены, что нынешний состав правительства не может справиться с кризисом в экономике. Об отсутствии у кабинета министров продуманной программы экономического развития заявили 30% опрошенных, говорится в исследовании.

При этом за отставку действующего правительства высказываются в той или иной мере 53% респондентов, 40% придерживаются противоположного мнения.

Основная претензия россиян к чиновникам правительства в их оторванности о реальности, считает депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин. «Вспомните заявления Министра труда о „беспрецедентно выросших зарплатах“ или министра финансов о том, что дополнительная тысяча рублей к пенсии позволит им путешествовать по миру. Это показывает, что многие чиновники живут не в реальном мире, а в мире красивых цифр и отчетов. Это становится все более и более явным, оттого и существенный рост недоверия граждан к правительству в целом и, в первую очередь, к его финансово-экономическому блоку», — сказал он «Газете.Ru»

Напомним, что в октябре 2018 года глава Минтруда Максим Топилин заявил, что за этот год зарплаты увеличились практически на 11%, на что повлияли повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов. При этом министр назвал рост зарплат и в номинальном, и в реальном выражении беспрецедентным.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что власти «переломили» тренд на падение доходов населения. «У нас долгое время из-за кризиса, из-за всякого рода ограничений и проблем доходы падали. В настоящий момент, последние два года, они перешли к росту. Это действительно объективные экономические цифры. Реальные располагаемые доходы населения в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных, подчеркиваю, не номинальных, реальных заработных плат, то это 7,6%», — говорил он.

Тем временем в Минтруде ранее заявили, что рост заработной платы может замедлиться. «Темп роста заработной платы по следующему году у нас будет 6,1%, рост номинальной заработной платы планируется в 2019 году, в 2020 году — 5,4% и в 2021 году ожидается 6,6%», — сказала заместитель министра труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцова

Замминистра привела данные среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года, который подготовлен Минэкономразвития , пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе Минтруда.

Что касается роста цен, то здесь свою роль уже сыграло решение властей повысить с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%.

На волне инфляционных ожиданий, цены в России ускорили свой рост в конце прошлого года. Росстат зафиксировал инфляцию в декабре на уровне 4,3%. Это выше целевого уровня ЦБ в 4%. Регулятор ждет в марте-апреле 2019 года скачка инфляции до 5,5-6%. По итогам года, она может составить 5-5,5%, прогнозирует Банк России.

Сопредседатель « Деловой России Андрей Назаров поделился мнением с «Газетой.Ru», что, учитывая и без того большую нагрузку на бизнес, большинству все же придется переложить издержки на плечи потребителя.

Еще в прошлом году эксперты ставили в группу риска продукты. Ранее исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков заявил, что в ближайший квартал цены на продукты в России могут вырасти примерно на 8%.