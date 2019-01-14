Путин отреагировал на ЧП под Ростовом

Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа в Шахтах

Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области . Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства по телефону получил доклад от губернатора Ростовской области Василия Голубева о ситуации и о мерах, которые принимаются на месте происшествия", — сообщили в пресс-службе.

"Путин дал поручение главе региона оказать всестороннюю помощь пострадавшим", — добавили в Кремле.

"Президент также поручил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину провести всестороннее расследование причин взрыва", — отметили в пресс-службе.

По данным МЧС, в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. В этих квартирах проживали 12 человек. Из них семь спасены, один погиб, судьба еще нескольких человек устанавливается.

Всего в пострадавшем доме 72 квартиры. Для их жителей развернут пункт временного размещения, из дома эвакуированы 140 человек.