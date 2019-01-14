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Посольство проверяет, могли ли быть россияне на борту упавшего под Тегераном самолета 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Twitter
Посольство России в Тегеране проверяет, могли ли быть граждане РФ на борту упавшего в городе Кередж под Тегераном самолета Boeing-707.
"Посольство уточняет информацию о находившихся на борту, — сообщили ТАСС в понедельник в посольстве. — Но пока мы информацией о том, что россияне могли пострадать при падении самолета под Тегераном не располагаем".
В посольстве отметили, что упавший самолет выполнял грузовые перевозки и летел из Киргизии.
Ранее иранское агентство IRNA сообщило, что Boeing-707, на борту которого находились десять человек, разбился в понедельник в окрестностях Тегерана. Агентство Reuters со ссылкой на представителя международного аэропорта столицы Киргизии Манас отметило, что самолет принадлежал иранской авиакомпании Payam Air.
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Политика , ИА IRNA , ИТАР-ТАСС , Reuters , Тегеран
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