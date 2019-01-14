Посольство проверяет, могли ли быть россияне на борту упавшего под Тегераном самолета

Посольство России Тегеране проверяет, могли ли быть граждане РФ на борту упавшего в городе Кередж под Тегераном самолета Boeing-707. "Посольство уточняет информацию о находившихся на борту, — сообщили ТАСС в понедельник в посольстве. — Но пока мы информацией о том, что россияне могли пострадать при падении самолета под Тегераном не располагаем". В посольстве отметили, что упавший самолет выполнял грузовые перевозки и летел из Киргизии. Ранее иранское агентство IRNA сообщило, что Boeing-707, на борту которого находились десять человек, разбился в понедельник в окрестностях Тегерана. Агентство Reuters со ссылкой на представителя международного аэропорта столицы Киргизии Манас отметило, что самолет принадлежал иранской авиакомпании Payam Air.