Проход кораблей НАТО в Азовское море без согласия России исключен, а согласия такого Москва не даст, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства — постпред республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
Ранее ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью газете "Факты" заявил, что новая попытка прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив будет "более подготовленной". По его словам, на этот раз их будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ, такие договоренности якобы уже существуют. Уточнять, когда это произойдет, он не стал, отметив, что "всему свое время".
"Военные суда зарубежных стран по российско-украинскому соглашению от 2003 года могут заходить в акваторию Азовского моря только с согласия двух сторон — России и Украины", — сказал РИА Новости Мурадов.
По его мнению, провокация в Азовском море и Керченском проливе изначально задумывалась украинскими властями для того, чтобы пригласить в этот регион корабли своих западных кураторов, которые заинтересованы в создании новых комбинаций расшатывания международной ситуации у границ России.
"Я считаю, что соглашаться на присутствие НАТОвских или иностранных вооруженных кораблей, кроме украинских, мы ни в коем случае не должны. Заходы, как неоднократно отмечали представители российского руководства, такого рода вооруженных кораблей в акваторию Азовского моря недопустимы", — добавил Мурадов.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы. Министр обороны Украины Степан Полторак позднее заявил, что будут и другие проходы украинских кораблей через Керченский пролив.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.