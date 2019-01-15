Власти Крыма уверены, что кораблей НАТО не будет в Азовском море

Ранее ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью газете "Факты" заявил, что новая попытка прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив будет "более подготовленной". По его словам, на этот раз их будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ , такие договоренности якобы уже существуют. Уточнять, когда это произойдет, он не стал, отметив, что "всему свое время".

"Военные суда зарубежных стран по российско-украинскому соглашению от 2003 года могут заходить в акваторию Азовского моря только с согласия двух сторон — России и Украины", — сказал РИА Новости Мурадов.

По его мнению, провокация в Азовском море и Керченском проливе изначально задумывалась украинскими властями для того, чтобы пригласить в этот регион корабли своих западных кураторов, которые заинтересованы в создании новых комбинаций расшатывания международной ситуации у границ России.

"Я считаю, что соглашаться на присутствие НАТОвских или иностранных вооруженных кораблей, кроме украинских, мы ни в коем случае не должны. Заходы, как неоднократно отмечали представители российского руководства, такого рода вооруженных кораблей в акваторию Азовского моря недопустимы", — добавил Мурадов.