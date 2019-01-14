Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Мэр Гданьска умер после покушения
Мэр Гданьска умер после покушения

Глава Башкортостана захотел слез мэра Казани 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Во время заседания правительства Республики Башкортостан врио главы региона Радий Хабиров призвал мэра Уфы Ульфата Мустафина украсить столицу региона на следующий Новый год лучше, чем это было на нынешние праздники в Казани, — сообщает агентство «Татар-информ».
«Я хочу, чтобы на следующий год мэр красивого города в 520 километрах от нас рыдал. Ульфат Мансурович, удивите меня, удивите нас всех праздничной иллюминацией, — уточнил Радий Хабиров. — Это шутки, конечно, но для того чтобы удивить, надо начинать работать уже сейчас».
«Лента.ру» сообщала, что новогодние праздники могли обойтись казанской мэрии в сумму более 145 миллионов рублей, что оказалось равнозначно расходам на три детских сада в этом регионе. По данным РБК налогоплательщики Казани заняли третье место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга по затратам на праздничную иллюминацию. Украшением столицы Татарстана занималась итальянская компания Festi Group.
Последние новости
Россия оставит Белоруссию без денег Белоруссии спустя 10 лет понадобился американский посол Европе придется закупать больше российского газа
Комментарии
Политика , Татар-Информ , Lenta.ru , РБК , Башкортостан , Казань , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия приняла решение по Курилам242
Чем новый президент Бразилии пригрозил России250
Соловьев предсказал распад России из-за Курил145
Мэр Гданьска умер после покушения7
Горячие девушки в ледяных купелях10
Видео
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
03:38
Пока вы спали: Захарова «поставила точку» в вопросе Курил
Общество
03:57
Соловьев предсказал распад России из-за Курил
Политика Общество
00:44
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом
Политика
04:53
Слова Абэ о США разозлили Лаврова
Политика
04:34
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области
Происшествия
02:17
Кушанашвили заявил о связях Рыбина с криминалом
Шоу-бизнес
00:31
Жители Петербурга устроили «перестрелку» фейерверками
Происшествия
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
03:04
Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение