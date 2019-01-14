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В МИД назвали число россиян, содержащихся в украинских тюрьмах 

РИА Новости + ещё 6 48 минут назад
Фото: globallookpress.com
Порядка 400 россиян содержатся в тюрьмах на Украине, но эту информацию нельзя считать полностью соответствующей действительности, потому что Киев не всегда уведомляет Москву о факте задержания российских граждан, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"МИД России располагает информацией о том, что в пенитенциарных учреждениях Украины в настоящее время находится около 400 граждан Российской Федерации. Эти сведения, однако, не могут считаться исчерпывающими, поскольку не всегда нас официально уведомляют о фактах задержания россиян, хотя это и предусмотрено российско-украинской консульской конвенцией", — сказал Иванов.
По его словам, вопросы обеспечения консульского доступа к задержанным "обсуждаются как по дипломатическим каналам, так и по линии уполномоченных по правам человека".
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Политика , Украина , Евгений Иванов , МИД , РИА Новости , Москва
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