В МИД назвали число россиян, содержащихся в украинских тюрьмах

"МИД России располагает информацией о том, что в пенитенциарных учреждениях Украины в настоящее время находится около 400 граждан Российской Федерации. Эти сведения, однако, не могут считаться исчерпывающими, поскольку не всегда нас официально уведомляют о фактах задержания россиян, хотя это и предусмотрено российско-украинской консульской конвенцией", — сказал Иванов.

По его словам, вопросы обеспечения консульского доступа к задержанным "обсуждаются как по дипломатическим каналам, так и по линии уполномоченных по правам человека".