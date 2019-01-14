Губернатор рассказал о причине ЧП в Шахтах

Василий Голубев. Обрушение жилого дома в городе Шахты произошло из-за взрыва бытового газа, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Ростовской области

Ранее сообщалось, что в понедельник утром произошел, по предварительной версии, взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8 и 9 этажи. По последним данным МЧС, спасены семь человек.

"Это взрыв бытового газа, это совершенно точно. Якобы в одной из квартир, сейчас в ней разбираем, женщина почувствовала утечку газа, и собиралась обратиться в соответствующую (службу)", — пояснил Голубев.

Город Шахты расположен в западной части Ростовской области в 66 км к северу от Ростова-на-Дону. Согласно открытым данным, Шахты является третьим городом по численности населения в области. В городе проживает более 235 тысяч людей.