Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью
Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью

Реконструкция Госдумы обойдется в пять раз дороже 

Lenta.ru + ещё 18 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Затраты на масштабную реконструкцию Госдумы в пять раз превысят первоначально запланированные: 3,4 миллиарда рублей вместо 710 миллионов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на федеральную адресную инвестиционную программу, куда были внесены соответствующие изменения.
Работы должны завершиться в 2020 году.
Почти вдвое подорожает и строительство нового здания для Совета Федерации: 2,85 миллиарда вместо 1,69. Восьмиэтажный корпус на Петровке должен быть открыт в 2021 году.
Два комитета нижней палаты парламента: по международным делам и делам СНГ, — разместят в палатах Троекуровых в Георгиевском переулке — историческом памятнике, на реконструкцию и переделку которого из столичного бюджета в нынешнем году выделят около одного миллиарда рублей. В нескольких помещениях изменят высоту потолка, установят новые лестницы, окна, переделают дверные проемы и устроят переход между зданиями.
Все эти стройки стали следствием отказа депутатов переезжать в новый парламентский центр на северо-западе Москвы. Как предполагается, его создание с нуля обошлось бы бюджету дороже.
На проектирование работ по реконструкции Госдумы и строительство нового корпуса Совета Федерации в прошлом году потрачено 57 и 60 миллионов рублей соответственно.
Стройкой будет заниматься «Моспроект-2» Михаила Посохина. В ноябре с предприятием был заново заключен договор. Кроме обустройства нового зала для заседаний и крыши в Госдуме, в документ включили столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию.
В декабре сообщалось, что реконструкция нижней палаты парламента, которая связана в том числе с желанием спикера Госдумы Вячеслава Володина придать залу для заседаний более демократичную форму атриума, по предварительным оценкам, подорожает с 700 миллионов до двух миллиардов рублей.
Последние новости
Европе придется закупать больше российского газа Появились подробности взрыва в доме в Шахтах «Боинг-707» разбился в Иране
Комментарии3
Политика , Другое , Михаил Посохин , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем новый президент Бразилии пригрозил России354
Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе49
Почему россияне выступают за отставку правительства833
Белоруссии спустя 10 лет понадобился американский посол1
Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью4
Видео
03:38
Пока вы спали: Захарова «поставила точку» в вопросе Курил
Общество
00:44
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом
Политика
04:34
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области
Происшествия
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
03:04
Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью
Общество
04:50
Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе
В мире СНГ
00:29
Раненному мэру Гданьска перелили 20 литров крови
Происшествия
02:48
Чем новый президент Бразилии пригрозил России
Латинская Америка В мире
04:24
Порошенко обратился с требованием к РПЦ
В мире Украина
01:00
Малахов демонстративно отписался от Лопыревой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение