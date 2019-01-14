Реконструкция Госдумы обойдется в пять раз дороже

Затраты на масштабную реконструкцию Госдумы в пять раз превысят первоначально запланированные: 3,4 миллиарда рублей вместо 710 миллионов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на федеральную адресную инвестиционную программу, куда были внесены соответствующие изменения.

Работы должны завершиться в 2020 году.

Почти вдвое подорожает и строительство нового здания для Совета Федерации : 2,85 миллиарда вместо 1,69. Восьмиэтажный корпус на Петровке должен быть открыт в 2021 году.

Два комитета нижней палаты парламента: по международным делам и делам СНГ, — разместят в палатах Троекуровых в Георгиевском переулке — историческом памятнике, на реконструкцию и переделку которого из столичного бюджета в нынешнем году выделят около одного миллиарда рублей. В нескольких помещениях изменят высоту потолка, установят новые лестницы, окна, переделают дверные проемы и устроят переход между зданиями.

Все эти стройки стали следствием отказа депутатов переезжать в новый парламентский центр на северо-западе Москвы. Как предполагается, его создание с нуля обошлось бы бюджету дороже.

На проектирование работ по реконструкции Госдумы и строительство нового корпуса Совета Федерации в прошлом году потрачено 57 и 60 миллионов рублей соответственно.

Стройкой будет заниматься «Моспроект-2» Михаила Посохина . В ноябре с предприятием был заново заключен договор. Кроме обустройства нового зала для заседаний и крыши в Госдуме, в документ включили столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию.