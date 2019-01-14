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Захарова: Россия не ставит под сомнение принадлежность Курил 

Газета.Ru + ещё 4 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" заявила, что принадлежность Курильских островов России не подвергается сомнению.
"Вопрос о территориальной принадлежности островов на данный момент для Российской Федерации вообще никаким образом не подвергается никакому сомнению", — заявила она.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире телеканала "Россия-1", что российскую сторону удивило нежелание Японии проводить пресс-конференцию по итогам московских переговоров.
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Политика , Мария Захарова , МИД
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