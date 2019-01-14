Захарова: Россия не ставит под сомнение принадлежность Курил

"Вопрос о территориальной принадлежности островов на данный момент для Российской Федерации вообще никаким образом не подвергается никакому сомнению", — заявила она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире телеканала "Россия-1", что российскую сторону удивило нежелание Японии проводить пресс-конференцию по итогам московских переговоров.