В Госдуме положительно оценили отношения России и Белоруссии

Отношения России Белоруссии отличные, они должны развиваться и улучшаться, стоит не допускать ситуаций, которые могли бы разделить братские народы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Шамсаил Саралиев

Ранее оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" (БНФ) призвала власти страны ограничить трансляцию российских телеканалов и заменить их программами собственного производства. Партия обвинила российское ТВ в "информационной войне" и "разжигании межнациональной вражды".