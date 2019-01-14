«Союза нет, но он уже многих пугает»: почему США боятся сближения России и Китая

Двусторонние отношения России Китая стали фактором глобальной политики, что подтвердило в своей оценке и американское издание The National Interest, которое призвало политические власти США с особым вниманием отнестись к данному обстоятельству.

В США опасаются сближения России и Китая

По мнению The National Interest , укрепление сотрудничества России и Китая может стать настоящим кошмаром для внешней политики США в том случае, если оно выльется в полномасштабный военно-политический союз между Москвой и Пекином.

Более того, многие американские эксперты считают, что Вашингтон допускает грубейшую ошибку, недооценивая взаимодействие между Москвой и Пекином, в результате чего, американская внешняя политика потеряла те объективные преимущества, которые у нее были раньше.

Напомним, что во времена президента США Ричарда Никсона Вашингтону удалось выстроить отношения с коммунистическим Китаем, которые до этого времени отсутствовали со дня основания КНР в 1949 году. Американцы в первый период Холодной войны сделали ставку на партию Гоминьдан, которая в лице генералиссимуса Чан Кайши контролировала только территорию острова Тайвань.

До 1971 году именно Тайбэй занимал китайское место в Совете безопасности ООН , но передача этой позиции Пекину вместе с резким ухудшением двусторонних отношений СССР и КНР в шестидесятые годы позволила США крайне эффективно сыграть на этом вопросе.

Внешняя политика США толкает Китай в сторону России

Американцы получили преимущество в тот период, когда отношения США и СССР и США и КНР по отдельности были значительно лучше, чем отношения СССР и КНР, и это дало стратегическое преимущество американской внешней политике на долгие годы вперед.

Другой вопрос, что администрация президента США Дональда Трампа , как будто, делает все, чтобы расстроить отношения США и КНР и толкнуть Пекин и дальше углублять свои военно-политические отношения с Москвой. Об этом сегодня свидетельствует все, начиная со слов Трампа о том, что Вашингтон может возобновить политику двух Китаев, заканчивая эскалацией торговой войны между США и КНР.

В такой ситуации стратегическое преимущество в тройке Россия-Китай-США, в любом случае, постепенно переходит к Москве, и, судя по всему, наша страна делает все, чтобы эффективно воспользоваться складывающейся ситуацией для получения геополитических дивидендов.

Например, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что углубление двусторонних отношений между Россией и Китаем является ориентиром для стратегического взаимодействия во всех сферах, включая и военно-политический компонент.

Россия и Китай продолжают укреплять взаимодействие по линии Минобороны РФ

По мнению Сергея Кужугетовича, реализация только имеющихся планов позволит вывести двусторонние отношения России и Китая на принципиально новый качественный уровень, который касается, как военного, так и любого другого сотрудничества.

Глава военного ведомства считает, что консультации, которые проводятся, как по линии правительств двух стран, так и оборонных министерств, показывают, что у Москвы и Пекина существуют общие контуры, как глобальной, так и региональной политики. Данный фактор позволяет говорить о том, что Россия и Китай могут построить эффективное взаимодействие в практически любой сфере.

И с этим мнением министра обороны РФ необходимо согласиться, поскольку даже иллюзия военного союза России и Китая может заставить протрезветь западных геополитиков, которые пропагандируют линию силового давления на Москву и Пекин.

Заведующий кафедрой экономики и политики ИМЭМО РАН Сергей Луконин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» подтвердил, что такое сотрудничество является фактором глобальной политики, но о прямом военном союзе РФ и КНР говорить не стоит.

Пока речь только о перспективе военно-политического союза

«Появление таких мнений также связано с тем, что в американском политическом истеблишменте идет борьба прокитайских партий с теми, которые выступают за более жесткую внешнюю линию США в отношении КНР», — констатирует Луконин.

Как замечает эксперт, тезис об опасности для США сближения России и Китая появился не сейчас и сформировался в американской политике несколько лет назад, причем здесь нельзя говорить о том, что он полностью подтверждается на практике.

«Интересно, что сближение России и Китая беспокоит не только США, но и некоторые другие страны. Например, сегодня о рисках этого процесса постоянно говорят в Японии, которая крайне не заинтересована в данном явлении», — резюмирует Луконин.

По мнению Сергея Александровича, пока оснований утверждать о том, что между Россией и Китаем сформирован военно-политический союз — это именно что перспектива, а не какой-то реально существующий факт. К тому же, есть стандартный тезис китайской внешней политики, в котором постоянно обговаривается мысль, что прямой союз с Россией негативно скажется на внешней политике КНР.

«Действительно, Китай нас поддержал по многим внешнеполитическим вопросам, но не так, как он мог бы это сделать в максимально лучшем для России варианте. Все дело в том, что у Китая есть свои ограничения по многим вопросам», — заключает Луконин.

Это касается и вопроса признания возвращения Крыма, и целого ряда других аспектов, где мы хотели бы видеть более масштабные шаги по отношению к России со стороны китайского политического руководства.