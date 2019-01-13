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Захарова оценила роль США в российско-японском диалоге 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двусторонний диалог России и Японии складывается без участия Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».
«В этом налаживающимся в связи с проявленной политической волей руководства нашей страны двустороннем диалоге вдруг опять появляется третий», — передает ТАСС слова Захаровой.
Она отметила, что японская сторона на американской территории делает «удивительные и странные заявления», в частности, о том, что Токио ждет поддержки Вашингтона и чуть ли не участия во всем диалоге по проблеме мирного договора с Россией.
«А причем здесь США? Есть двусторонний диалог, который развивается на многих уровнях — причем, когда речь идет о двустороннем диалоге, все как-то всегда складывается, при чем здесь США и их роль — непонятно», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Ранее в воскресенье Захарова также выразила удивление желанием Токио не проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров, которые должны состояться 14 января в российской столице.
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Комментарии2
Политика , Мария Захарова , МИД , ИТАР-ТАСС , США , Япония
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