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Пушков: Белоруссию хотят толкнуть на путь Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв партии «Белорусский народный фронт» запретить трансляцию российских телеканалов.
«Белорусский народный фронт» либо что-то спутал, либо намеренно искажает реальность, пытаясь оторвать Белоруссию от России. Никогда не замечал, чтобы российские телеканалы разжигали «межнациональную вражду» к Белоруссии», — написал Пушков в Twitter.
Белорусы захотели избавиться от российских каналов
«Видно, кто-то хотел бы толкнуть страну на путь Украины», — добавил он.
Напомним, оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) по итогам заседания приняла заявление, в котором объявила 2019-й годом белорусского языка и призвала всех жителей республики изучать и совершенствовать владение им в условиях активизации «информационных атак против» страны. Кроме того, партия призвала прекратить трансляцию российских телеканалов, заменив их собственными, либо иностранными.
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Комментарии103
Политика , Алексей Пушков , Совет Федерации
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