Пушков: Белоруссию хотят толкнуть на путь Украины

«Белорусский народный фронт» либо что-то спутал, либо намеренно искажает реальность, пытаясь оторвать Белоруссию от России. Никогда не замечал, чтобы российские телеканалы разжигали «межнациональную вражду» к Белоруссии», — написал Пушков в Twitter.

«Видно, кто-то хотел бы толкнуть страну на путь Украины», — добавил он.

Напомним, оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) по итогам заседания приняла заявление, в котором объявила 2019-й годом белорусского языка и призвала всех жителей республики изучать и совершенствовать владение им в условиях активизации «информационных атак против» страны. Кроме того, партия призвала прекратить трансляцию российских телеканалов, заменив их собственными, либо иностранными.