Лужков отреагировал на сообщения о своем возвращении в политику

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков опроверг информацию в прессе о том, что он планирует выставить свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Его слова приводит РБК в понедельник, 14 января.

«Я об этом услышал впервые», — сказал он.

Сергею Кириенко. Информация о намерении Лужкова возглавить Мосгордуму появилась 12 января в нескольких Telegram-каналах. Так, по данным «Кремлевского безбашенника», Лужков «регулярно проводил встречи с членами своей старой команды» в последние несколько месяцев прошлого года. Канал также утверждает, что идея возвращения Лужкова на политическую сцену принадлежит первому заместителю руководителя администрации президента

Юрий Лужков возглавил Москву в 1992 году. В 2010 году решением тогдашнего президента Дмитрия Медведева он был уволен с поста «в связи с утратой доверия». В сентябре 2016-го президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В ноябре 2017-го Лужков опубликовал мемуары, в которых рассказал о причинах ухода с поста градоначальника. В Кремле сочинения бывшего политика оставили без комментариев.

В настоящее время Юрий Лужков занимается сельским хозяйством: в Калининградской области ему принадлежит конный завод «Веедерн». В феврале прошлого года он рассказал, что в 2017 году его предприятие собрало 10 тысяч тонн зерна.