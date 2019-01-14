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Лукашенко призвал закончить "недоразумение" в Донбассе
Лукашенко призвал закончить "недоразумение" в Донбассе

Лужков отреагировал на сообщения о своем возвращении в политику 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков опроверг информацию в прессе о том, что он планирует выставить свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Его слова приводит РБК в понедельник, 14 января.
«Я об этом услышал впервые», — сказал он.
Информация о намерении Лужкова возглавить Мосгордуму появилась 12 января в нескольких Telegram-каналах. Так, по данным «Кремлевского безбашенника», Лужков «регулярно проводил встречи с членами своей старой команды» в последние несколько месяцев прошлого года. Канал также утверждает, что идея возвращения Лужкова на политическую сцену принадлежит первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко.
Юрий Лужков возглавил Москву в 1992 году. В 2010 году решением тогдашнего президента Дмитрия Медведева он был уволен с поста «в связи с утратой доверия». В сентябре 2016-го президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
В ноябре 2017-го Лужков опубликовал мемуары, в которых рассказал о причинах ухода с поста градоначальника. В Кремле сочинения бывшего политика оставили без комментариев.
В настоящее время Юрий Лужков занимается сельским хозяйством: в Калининградской области ему принадлежит конный завод «Веедерн». В феврале прошлого года он рассказал, что в 2017 году его предприятие собрало 10 тысяч тонн зерна.
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Комментарии3
Политика , Дмитрий Медведев , Юрий Лужков , Сергей Кириенко , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Мосгордума , РБК
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