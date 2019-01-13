Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко назвал президента Украины Петра Порошенко бездуховным и безнравственным. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, он использует церковную тему для своей предвыборной кампании.
"Превращая в разменную монету храмы, имеющие глубокую историческую ценность и особое духовное значение, оплачивая таким образом "взятку" за томос, Порошенко демонстрирует свою бездуховность и безнравственность", — сказал Козенко.
Он добавил, что происходящие события в религиозной сфере на Украине можно назвать только "сектантством".
Ранее сообщалось, что Порошенко отдаст Константинополю храм с могилой основателя Москвы.