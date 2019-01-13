В Госдуме Порошенко обвинили в «сектантстве» и «бездуховности»

По его словам, он использует церковную тему для своей предвыборной кампании.

"Превращая в разменную монету храмы, имеющие глубокую историческую ценность и особое духовное значение, оплачивая таким образом "взятку" за томос, Порошенко демонстрирует свою бездуховность и безнравственность", — сказал Козенко.

Он добавил, что происходящие события в религиозной сфере на Украине можно назвать только "сектантством".

Ранее сообщалось, что Порошенко отдаст Константинополю храм с могилой основателя Москвы.