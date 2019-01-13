Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белорусы захотели избавиться от российских каналов
Белорусы захотели избавиться от российских каналов

В ГД назвали слушания по встречам Путина и Трампа антироссийской истерией 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: сайт Государственной думы ФС РФ
Желание комитета Палаты представителей США по иностранным делам провести слушания по встречам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа связано с продолжением антироссийской истерии, которая уже существует, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп скрыл от администрации подробности своих разговоров с Путиным, вследствие чего даже в засекреченных файлах в США не оказалось ни одной детализированной записи разговоров в пяти местах за последние два года. Комитет Палаты представителей США по иностранным делам намерен провести слушания по встречам лидеров двух стран.
"Это связано с продолжением той истерии, которая уже на протяжении двух лет существует. Я думаю, что если бы какие-то связи у Трампа были с Путиным, то, думаю, что мир развивался бы более продуктивно и от этого было бы больше пользы", — сказал РИА Новости Чепа.
Парламентарий добавил, что подогревание истерии и внутриамериканского конфликта "заставляет Трампа шарахаться от всего, что имеет отношение к России", и наносит только вред мировому сообществу.
Последние новости
Разоблачение: шведы о русской подлодке, спасшей девушек Германия ответила США на критику в адрес "Северного потока - 2" Названа причина развода самого богатого человека в мире
Комментарии
Политика , Алексей Чепа , Дональд Трамп , Владимир Путин , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Washington Post , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никто не способен остановить Украину»1
В Белоруссии захотели отказаться от российского ТВ99
Встреча с Путиным: что утаил Трамп158
Уход Киева от Москвы оказался выгоден Польше
Нетаньяху признался в ударах по Сирии154
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:19
Охваченную огнем заправку сняли на видео
Пожары Происшествия
02:54
Могила Долгорукого отойдет Варфоломею: Киев раздает храмы
В мире Статьи
00:49
«Никто не способен остановить Украину»
Украина В мире
04:24
Уход Киева от Москвы оказался выгоден Польше
Украина В мире
01:59
Нетаньяху признался в ударах по Сирии
Ближний Восток В мире
00:19
Галкин столкнул лбами Пугачеву с соперницей
Шоу-бизнес
02:33
Кошмар для Америки: в США описали союз России и Китая
В мире Статьи
04:24
Порошенко расплатился целым храмом за томос
Украина В мире
00:45
Оскандалившейся в больнице чиновнице грозит увольнение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение