В ГД назвали слушания по встречам Путина и Трампа антироссийской истерией

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп скрыл от администрации подробности своих разговоров с Путиным, вследствие чего даже в засекреченных файлах в США не оказалось ни одной детализированной записи разговоров в пяти местах за последние два года. Комитет Палаты представителей США по иностранным делам намерен провести слушания по встречам лидеров двух стран.

"Это связано с продолжением той истерии, которая уже на протяжении двух лет существует. Я думаю, что если бы какие-то связи у Трампа были с Путиным, то, думаю, что мир развивался бы более продуктивно и от этого было бы больше пользы", — сказал РИА Новости Чепа.

Парламентарий добавил, что подогревание истерии и внутриамериканского конфликта "заставляет Трампа шарахаться от всего, что имеет отношение к России", и наносит только вред мировому сообществу.