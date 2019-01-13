Желание комитета Палаты представителей США по иностранным делам провести слушания по встречам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа связано с продолжением антироссийской истерии, которая уже существует, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп скрыл от администрации подробности своих разговоров с Путиным, вследствие чего даже в засекреченных файлах в США не оказалось ни одной детализированной записи разговоров в пяти местах за последние два года. Комитет Палаты представителей США по иностранным делам намерен провести слушания по встречам лидеров двух стран.
"Это связано с продолжением той истерии, которая уже на протяжении двух лет существует. Я думаю, что если бы какие-то связи у Трампа были с Путиным, то, думаю, что мир развивался бы более продуктивно и от этого было бы больше пользы", — сказал РИА Новости Чепа.
Парламентарий добавил, что подогревание истерии и внутриамериканского конфликта "заставляет Трампа шарахаться от всего, что имеет отношение к России", и наносит только вред мировому сообществу.