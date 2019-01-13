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Путин поздравил «Вивальди-оркестр» с юбилеем 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив российского государственного академического камерного "Вивальди-оркестра" с 30-летием, отметив, что оркестр стал посланником отечественной культуры.
"Вы покорили мировые сцены, стали настоящими посланниками отечественной культуры, многое сделали для того, чтобы познакомить публику с наследием выдающихся композиторов, лучшими традициями российской исполнительской школы", — говорится в тексте поздравительной телеграммы, текст которой опубликован в воскресенье на сайте Кремля.
Кроме того, глава государства отметил вклад художественного руководителя оркестра — Светланы Безродной.
"Отрадно, что сегодня "Вивальди-оркестр" не останавливается на достигнутом, расширяет репертуар и творческие горизонты, покоряет новые профессиональные вершины", — подчеркнул президент.
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