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В России ответили на предложение Украины отменить право вето в ООН 

РИА Новости 36 минут назад
Российские политики прокомментировали заявление постпреда Украины Владимира Ельченко в ООН об отмене права вето в Совете безопасности.
Украина выступила за отмену права вето в Совбезе ООН
Ранее украинский дипломат заявил, что постоянного члена Совбеза необходимо ограничить в праве накладывать вето, если государство является заинтересованной стороной в вопросе.
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий считает, что подобные высказыванию украинских чиновников звучат по поручению Госдепартамента для дискредитации России.
По словам политика, Киев пытается заручиться поддержкой мирового сообщества в борьбе с Москвой, однако ни одно крупное государство не пойдет на поддержку в этом вопросе. При этом он не исключил, что подобное предложение может найти отклик в прибалтийских странах.
"Видно одно — как и многие другие заявления, это не будет иметь никакой конкретики и представит Украину управляемой извне", — сказал Водолацкий телеканалу RT.
Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь, увидел в подобных заявлениях попытку Украины обозначить свою значимость. Парламентарий отметил, что Киев и ранее вносил различные предложения по реформированию Совбеза ООН.
"Конечно, никто к этому не прислушивается", — приводил слова сенатора RT.
Политик подчеркнул, что с момента создания существующая структура обеспечивает стабильность ООН. По его словам, определенные изменения могут "внести сумятицу".
"На это не решатся государства, которые входят в Совет Безопасности. Так что Украина просто сделала заявление ради заявления", — резюмировал парламентарий.
Право вето могут использовать постоянные члены Совбеза ООН — Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.
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Политика , Видео , Виктор Водолацкий , Сергей Цеков , Владимир Ельченко , Совбез ООН , ООН , Госдеп США , Госдума , Russia Today
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