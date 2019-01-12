В России ответили на предложение Украины отменить право вето в ООН

Ранее украинский дипломат заявил, что постоянного члена Совбеза необходимо ограничить в праве накладывать вето, если государство является заинтересованной стороной в вопросе.

По словам политика, Киев пытается заручиться поддержкой мирового сообщества в борьбе с Москвой, однако ни одно крупное государство не пойдет на поддержку в этом вопросе. При этом он не исключил, что подобное предложение может найти отклик в прибалтийских странах.

"Видно одно — как и многие другие заявления, это не будет иметь никакой конкретики и представит Украину управляемой извне", — сказал Водолацкий телеканалу RT.

Сенатор Сергей Цеков , в свою очередь, увидел в подобных заявлениях попытку Украины обозначить свою значимость. Парламентарий отметил, что Киев и ранее вносил различные предложения по реформированию Совбеза ООН.

"Конечно, никто к этому не прислушивается", — приводил слова сенатора RT.

Политик подчеркнул, что с момента создания существующая структура обеспечивает стабильность ООН. По его словам, определенные изменения могут "внести сумятицу".

"На это не решатся государства, которые входят в Совет Безопасности. Так что Украина просто сделала заявление ради заявления", — резюмировал парламентарий.

Право вето могут использовать постоянные члены Совбеза ООН — Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.