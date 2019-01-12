В Москве началось прощание с Анатолием Лукьяновым

Коллеги, близкие и политики прощаются с советским партийным деятелем, российским политиком, последним председателем Верховного Совета СССР Анатолием Лукьяновым в Ритуальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве в субботу, передает корреспондент РИА Новости

Родные и соратники Лукьянова несут цветы, чтобы почтить память государственного деятеля СССР и России, выражают соболезнования семье покойного. Зал, в котором проходит прощание, постепенно наполняется людьми, вдоль стены выставлены венки.

Последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов умер в среду на 89-м году жизни. Позднее в субботу он будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.