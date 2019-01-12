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Лужков прокомментировал инцидент с подтоплением Тушинского тоннеля в Москве 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: Р-Спорт
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что инцидент с подтоплением Тушинского тоннеля в столице не имеет отношения к работе его команды в начале 2000-х годов, поскольку работы по каналу имени Москвы не относились к компетенции столичного правительства.
Движение транспорта в тоннеле под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе было закрыто в четверг из-за подмыва грунта. В результате утечки воды на внешней стороне насыпи канала образовался провал грунта общей площадью 50 квадратных метров и глубиной пять метров. Движение транспорта было восстановлено в 18.30 мск в тот же день. Как сообщали в пресс-службе канала имени Москвы, возможной причиной ЧП могли стать проводившиеся в 2003 году работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве нового автомобильного тоннеля.
"Это к московскому правительству и ко всем тем решениям, которое принимало правительство Москвы, никакого отношения не имеет. Это работа тех структур, которые связаны с каналом имени Москвы", — заявил Лужков РИА Новости, говоря о возможности ошибок при реконструкции шоссе в начале 2000-х, которые могли бы стать причиной прорыва дамбы.
"И с точки зрения тех решений, которые принимали власти этого самого канала или, может быть, более высоких организаций, которые связаны с этим каналом… никакого отношения Москва к этому вопросу не имеет", — добавил экс-мэр.
Лужков уточнил, что водные ресурсы относятся к федеральному ведению.
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Политика , Новости Москвы , Юрий Лужков , Правительство Москвы , РИА Новости , Москва
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