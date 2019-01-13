Губернатор Чукотки заявил, что расширение границ ТОР сделает регион бездотационным

Глава Чукотского автономного округа Роман Копин уверен, что расширение границ территории опережающего социально-экономического развития "Беринговский" и ее переименование в ТОР "Чукотка" поможет региону стать бездотационным. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба окружного правительства.

Ранее сообщалось, что в субботу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ ТОР "Беринговский" в Чукотском автономном округе и ее переименовании в ТОР "Чукотка".

"Проект имеет стратегическое значение для экономики и развития социальной инфраструктуры Чукотки. Валовой региональный продукт (ВРП) округа вырастет на 45 млрд рублей, что сделает в будущем регион бездотационным", — цитирует пресс-служба губернатора.

Объем регионального ВРП в 2019 году до решения о расширении ТОР оценивался в сумме 79,6 млрд рублей, в 2020 году — 162,9 млрд рублей.

Территория опережающего развития "Беринговский" создана в 2015 году. На сегодняшний день в ТОР "Беринговский" предпринимательскую деятельность ведут 37 резидентов.