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Губернатор Чукотки заявил, что расширение границ ТОР сделает регион бездотационным 

ТАСС + ещё 6 13 января 2019
Фото: РИА Новости
Глава Чукотского автономного округа Роман Копин уверен, что расширение границ территории опережающего социально-экономического развития "Беринговский" и ее переименование в ТОР "Чукотка" поможет региону стать бездотационным. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба окружного правительства.
Ранее сообщалось, что в субботу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ ТОР "Беринговский" в Чукотском автономном округе и ее переименовании в ТОР "Чукотка".
"Проект имеет стратегическое значение для экономики и развития социальной инфраструктуры Чукотки. Валовой региональный продукт (ВРП) округа вырастет на 45 млрд рублей, что сделает в будущем регион бездотационным", — цитирует пресс-служба губернатора.
Объем регионального ВРП в 2019 году до решения о расширении ТОР оценивался в сумме 79,6 млрд рублей, в 2020 году — 162,9 млрд рублей.
Территория опережающего развития "Беринговский" создана в 2015 году. На сегодняшний день в ТОР "Беринговский" предпринимательскую деятельность ведут 37 резидентов.
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Комментарии1
Политика , Дмитрий Медведев , Роман Копин , Чукотский Автономный Округ
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