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Оппозиция Гвинеи обвинила посла РФ в подрыве суверенитета 

News.ru 1 час назад
Фото: Jeremy Hunter/Exclusivepix Media/Global Look Press
Оппозиция Гвинеи раскритиковала заявления российского посла. Александр Брегадзе в эфире гвинейского телевидения предложил изменить Конституцию Республики и позволить действующему 80-летнему президенту Альфе Конде баллотироваться на третий срок.
«Конституция — это не догма, Библия или Коран», — приводит слова Брегадзе Reuters.
Однако оппозиция Гвинеи возмутилась подобными заявления, обвинив Брегадзе в попытке подрыва суверенитета Республики
«Мы осуждаем позицию, занятую российским послом», — сказал представитель главной оппозиционной партии Гвинеи «Союз демократических сил Гвинеи» (UFDG) Усман Гауаль Диалло.
Диалло подчеркнул, что в Конституции Гвинеи чётко прописаны правила о недопустимости третьего президентского срока и они не допустят попыток изменить главный документ страны.
«В любом случае он (глава государства) не может оставаться у власти ни на минуту после 11 октября 2020 года», — заявили в организации Balai Citoyen, которая борется против предоставления Конде третьего срока.
Альфа Конде возглавляет Гвинею с 2010 года. В 2015 году он был избран на второй срок, который истекает в следующем году.
Ранее News.ru писал о задержании в Москве молодых граждан Гвинеи, которые учатся в Российском государственном геологоразведочном университете.
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Политика , Reuters , Гвинея
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