Оппозиция Гвинеи обвинила посла РФ в подрыве суверенитета

Оппозиция Гвинеи раскритиковала заявления российского посла. Александр Брегадзе в эфире гвинейского телевидения предложил изменить Конституцию Республики и позволить действующему 80-летнему президенту Альфе Конде баллотироваться на третий срок.

«Конституция — это не догма, Библия или Коран», — приводит слова Брегадзе Reuters.

Однако оппозиция Гвинеи возмутилась подобными заявления, обвинив Брегадзе в попытке подрыва суверенитета Республики

«Мы осуждаем позицию, занятую российским послом», — сказал представитель главной оппозиционной партии Гвинеи «Союз демократических сил Гвинеи» (UFDG) Усман Гауаль Диалло.

Диалло подчеркнул, что в Конституции Гвинеи чётко прописаны правила о недопустимости третьего президентского срока и они не допустят попыток изменить главный документ страны.

«В любом случае он (глава государства) не может оставаться у власти ни на минуту после 11 октября 2020 года», — заявили в организации Balai Citoyen, которая борется против предоставления Конде третьего срока.

Альфа Конде возглавляет Гвинею с 2010 года. В 2015 году он был избран на второй срок, который истекает в следующем году.

Ранее News.ru писал о задержании в Москве молодых граждан Гвинеи, которые учатся в Российском государственном геологоразведочном университете.