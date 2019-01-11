МИД оценил ситуацию вокруг мирного договора с Японией

"Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме", — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что Япония должна признать суверенитет России над южными Курильскими островами.

В МИД подчеркнули, что отношения Токио и Москвы необходимо вывести на уровень "подлинного доверия и партнерства".