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Захарова ответила на призыв лишить лицензии RT Deutsch 

360tv.ru + ещё 10 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не оставила без внимания призыв Германского союза журналистов не выдавать лицензию RT Deutsch. Ответ она опубликовала на личной странице в Facebook.
В своем сообщении она вспомнила случай, когда Союз немецких учителей предложил включить «Майн Кампф» в школьную программу.
«Помню, как три года назад аналогичная профструктура в Германии — Союз немецких учителей предложил включить «Майн Кампф» в школьную программу. «Я думаю, это очень полезная публикация, потому что она уничтожает миф. Мы ведь знаем, что запретный плод сладок», — считает глава немецкой Ассоциации учителей Йозеф Краус. Будни демократии», — написала Захарова.
Ранее Германский союз журналистов выступил с заявлением, в котором призвал компетентные органы отказать в выдаче лицензии немецкоязычному порталу RT Deutsch. «RT для нас не является средством информации, является инструментом пропаганды Кремля», — цитирует РИА «Новости» текст заявления.
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Комментарии1
Политика , Мария Захарова , МИД , РИА Новости
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