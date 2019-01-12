Захарова ответила на призыв лишить лицензии RT Deutsch 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не оставила без внимания призыв Германского союза журналистов не выдавать лицензию RT Deutsch. Ответ она опубликовала на личной странице в Facebook.
В своем сообщении она вспомнила случай, когда Союз немецких учителей предложил включить «Майн Кампф» в школьную программу.
«Помню, как три года назад аналогичная профструктура в Германии — Союз немецких учителей предложил включить «Майн Кампф» в школьную программу. «Я думаю, это очень полезная публикация, потому что она уничтожает миф. Мы ведь знаем, что запретный плод сладок», — считает глава немецкой Ассоциации учителей Йозеф Краус. Будни демократии», — написала Захарова.
Ранее Германский союз журналистов выступил с заявлением, в котором призвал компетентные органы отказать в выдаче лицензии немецкоязычному порталу RT Deutsch. «RT для нас не является средством информации, является инструментом пропаганды Кремля», — цитирует РИА «Новости» текст заявления.