Захарова ответила на призыв лишить лицензии RT Deutsch

В своем сообщении она вспомнила случай, когда Союз немецких учителей предложил включить «Майн Кампф» в школьную программу.

«Помню, как три года назад аналогичная профструктура в Германии — Союз немецких учителей предложил включить «Майн Кампф» в школьную программу. «Я думаю, это очень полезная публикация, потому что она уничтожает миф. Мы ведь знаем, что запретный плод сладок», — считает глава немецкой Ассоциации учителей Йозеф Краус. Будни демократии», — написала Захарова.