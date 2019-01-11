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МИД России призвал Японию не спекулировать на теме мирного договора 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Москва призывает Токио воздержаться от спекуляций на тему мирного договора, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, российская сторона не нарушала «режим тишины» вокруг работы экспертов, а заявления, «во многом неуместные и странные», идут именно от японских коллег.
«Могу лишь разделить мнение представителей японского МИД о том, что самое время сейчас создать нормальную рабочую обстановку, не основанную на спекуляциях и дезинформации, для работы глав внешнеполитических ведомств», — сказала Захарова.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно проведут переговоры 14 января.
9 января посла Японии пригласили в МИД России из-за заявлений Токио. В частности, премьер Синдзо Абэ заявил, что его страна претендует на южные Курилы, однако её позиция не предполагает выселения оттуда россиян.
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Политика , Синдзо Абэ , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , Москва , Япония
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