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Москва призвала Токио воздержаться от спекуляций на тему мирного договорра 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА НЕ НАРУШАЛА «РЕЖИМ ТИШИНЫ» ВОКРУГ ПЕРЕГОВОРОВ С ТОКИО ПО ТЕМЕ МИРНОГО ДОГОВОРА, ПРИЗЫВАЕТ ЯПОНИЮ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ СПЕКУЛЯЦИЙ — МИД
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Политика , Азия , МИД , РИА Новости , Москва
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