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Москва призвала Токио воздержаться от спекуляций на тему мирного договорра
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
МОСКВА
НЕ НАРУШАЛА «РЕЖИМ ТИШИНЫ» ВОКРУГ ПЕРЕГОВОРОВ С ТОКИО ПО ТЕМЕ МИРНОГО ДОГОВОРА, ПРИЗЫВАЕТ ЯПОНИЮ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ СПЕКУЛЯЦИЙ —
МИД
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