Глава МИД России Сергей Лавров 14 января проведет переговоры с японским коллегой Таро Коно, встреча станет первым раундом двусторонних консультаций по мирному договору, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
"Четырнадцатого января в Москве… состоится первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора между двумя странами. Делегации сторон будут возглавлять главы внешнеполитических ведомств — министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии господин Коно", — сказала Захарова во время брифинга.