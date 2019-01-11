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Лавров 14 января проведет переговоры с главой МИД Японии 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров 14 января проведет переговоры с японским коллегой Таро Коно, встреча станет первым раундом двусторонних консультаций по мирному договору, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
"Четырнадцатого января в Москве… состоится первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора между двумя странами. Делегации сторон будут возглавлять главы внешнеполитических ведомств — министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии господин Коно", — сказала Захарова во время брифинга.
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Политика , Азия , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , Япония
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