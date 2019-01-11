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Главой представительства Забайкалья в Москве назначили Марата Мирхайдарова 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: Р-Спорт
Глава Забайкальского края Александр Осипов назначил руководителем представительства региона при правительстве РФ Марата Мирхайдарова, который ранее являлся помощником бизнес-омбудсмена России, сообщает пресс-служба губернатора.
До распоряжения о назначении представительство возглавлял Очир Дамдинов.
"Одиннадцатого января глава региона Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение о назначении Марата Мирхайдарова на должность заместителя губернатора Забайкальского края — руководителя представительства правительства региона при правительстве Российской Федерации на срок полномочий временно исполняющего обязанности губернатора", — говорится в сообщении.
Мирхайдаров с 2011 по 2013 годы был помощником уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей. В 2014 году был назначен в представительство Башкортостана при президенте РФ.
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Политика , Александр Осипов , Правительство РФ , Забайкальский Край , Москва
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