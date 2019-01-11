Главой представительства Забайкалья в Москве назначили Марата Мирхайдарова

До распоряжения о назначении представительство возглавлял Очир Дамдинов.

"Одиннадцатого января глава региона Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение о назначении Марата Мирхайдарова на должность заместителя губернатора Забайкальского края — руководителя представительства правительства региона при правительстве Российской Федерации на срок полномочий временно исполняющего обязанности губернатора", — говорится в сообщении.

Мирхайдаров с 2011 по 2013 годы был помощником уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей. В 2014 году был назначен в представительство Башкортостана при президенте РФ.