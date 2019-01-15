Медведев встретился с главой парламента Финляндии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с председателем парламента Финляндии Паулой Рисикко на полях Гайдаровского форума, они констатировали, что двусторонние отношения находятся на хорошем уровне, сообщила журналистам пресс-служба правительства.

Медведев и Рисикко отметили, что двусторонние отношения находятся на хорошем уровне, в том числе в экономической сфере, а также обсудили ряд приоритетных проектов, в том числе, в экологии, заявили в кабмине.