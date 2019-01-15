Медведев встретился с главой парламента Финляндии 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с председателем парламента Финляндии Паулой Рисикко на полях Гайдаровского форума, они констатировали, что двусторонние отношения находятся на хорошем уровне, сообщила журналистам пресс-служба правительства.
Медведев и Рисикко отметили, что двусторонние отношения находятся на хорошем уровне, в том числе в экономической сфере, а также обсудили ряд приоритетных проектов, в том числе, в экологии, заявили в кабмине.
Как отмечает пресс-служба, в ходе встречи была выражена надежда на конструктивное взаимодействие между странами с учетом председательства ЕС во второй половине 2019 года.
Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января. Организаторами форума "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды" выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является официальным информационным партнером форума.