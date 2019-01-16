Лавров: расследование Мюллера так и не выявило доказательств сговора Трампа с Россией 

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы сговоре между президентом США Дональдом Трампом и российскими властями так и не выявило каких-либо фактов в подтверждение этой версии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам работы в 2018 году.
"Работает прокурор Мюллер, опросил десятки, если не сотни лиц: никаких утечек, которые подтверждали бы обвинение в сговоре между президентом Трампом и РФ, не предъявлено, никаких фактов не предъявлено и утечек нет, что для американской системы весьма и весьма странно: утечки обычно случаются мгновенно", — сказал министр. По его словам, обсуждавшиеся утечки были связаны лишь с вовлечением украинской стороны в выборы в США.
Эту ситуацию Лавров привел в качестве примера «абсурдности происходящего» в США. Он также вспомнил о деле бывшего помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, которого Вашингтон привлекает к уголовной ответственности. По словам Лаврова, Мюллер обвиняет Флинна в совершении действий, которые фактически идут в русле интересов самих США.
В частности, речь идет о попытке сгладить напряженность в отношениях с Россией, когда Флинн пытался уговорить Москву не отвечать на очередные санкции США. Кроме того, помощник главы США пытался повлиять на позицию России по резолюции ООН по Израилю. «Он призвал российскую сторону по сути дела отстоять ту позицию, которую Соединенные Штаты десятилетиями продвигали в ООН», — констатировал министр. «Абсурдность ситуации для меня очевидна», — резюмировал Лавров.