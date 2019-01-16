Лавров: расследование Мюллера так и не выявило доказательств сговора Трампа с Россией

"Работает прокурор Мюллер, опросил десятки, если не сотни лиц: никаких утечек, которые подтверждали бы обвинение в сговоре между президентом Трампом и РФ, не предъявлено, никаких фактов не предъявлено и утечек нет, что для американской системы весьма и весьма странно: утечки обычно случаются мгновенно", — сказал министр. По его словам, обсуждавшиеся утечки были связаны лишь с вовлечением украинской стороны в выборы в США.

Эту ситуацию Лавров привел в качестве примера «абсурдности происходящего» в США. Он также вспомнил о деле бывшего помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна , которого Вашингтон привлекает к уголовной ответственности. По словам Лаврова, Мюллер обвиняет Флинна в совершении действий, которые фактически идут в русле интересов самих США.