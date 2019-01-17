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CNN: адвокат Трампа допустил «сговор» сотрудников его штаба с Россией 

Газета.Ru + ещё 36 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Адвокат Рудольф Джулиани, представляющий интересы американского президента Дональда Трампа, не смог поручиться, что все члены избирательного штаба лидера не сотрудничали с российской стороной. Об этом сообщает CNN.
По словам адвоката, все его заявления касались президента страны. Он подчеркнул, что отсутствуют какие-либо доказательства его «сговора с россиянами» для взлома серверов демократической партии.
"Я никогда не говорил, что не было сговора со штабом или с людьми из штаба", — сказал Джулиани.
Ранее юридическая команда президента США Дональда Трампа отказала в последние недели специальному прокурору Роберту Мюллеру, который ведет «российское дело», в личной встрече.
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Политика , В мире , Конфликты , США , Роберт Мюллер , Рудольф Джулиани , Дональд Трамп , CNN
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