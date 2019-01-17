CNN: адвокат Трампа допустил «сговор» сотрудников его штаба с Россией 

Адвокат Рудольф Джулиани, представляющий интересы американского президента Дональда Трампа, не смог поручиться, что все члены избирательного штаба лидера не сотрудничали с российской стороной. Об этом сообщает CNN.
По словам адвоката, все его заявления касались президента страны. Он подчеркнул, что отсутствуют какие-либо доказательства его «сговора с россиянами» для взлома серверов демократической партии.
"Я никогда не говорил, что не было сговора со штабом или с людьми из штаба", — сказал Джулиани.
Ранее юридическая команда президента США Дональда Трампа отказала в последние недели специальному прокурору Роберту Мюллеру, который ведет «российское дело», в личной встрече.