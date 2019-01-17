CNN: адвокат Трампа допустил «сговор» сотрудников его штаба с Россией

Адвокат Рудольф Джулиани , представляющий интересы американского президента Дональда Трампа , не смог поручиться, что все члены избирательного штаба лидера не сотрудничали с российской стороной. Об этом сообщает CNN.

По словам адвоката, все его заявления касались президента страны. Он подчеркнул, что отсутствуют какие-либо доказательства его «сговора с россиянами» для взлома серверов демократической партии.

"Я никогда не говорил, что не было сговора со штабом или с людьми из штаба", — сказал Джулиани.