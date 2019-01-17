Адвокат Трампа допустил нечистоплотность соратников президента

По словам юриста, он утверждал лишь, что к связям с Москвой непричастен сам Трамп. «Я никогда не говорил, что с Россией не сотрудничали члены предвыборного штаба», — сказал Джулиани.

«Я говорил о президенте, — добавил адвокат. — Нет ни одного доказательства того, что глава государства участвовал в сговоре с русскими».

Позднее Джулиани уточнил для CNN , что не хотел бросить тень на соратников Трампа. Он подчеркнул, что ни он, ни глава Белого дома не знают и не могли знать о том, чем занимались сотрудники предвыборного штаба. Адвокат также отметил, что сотрудничество с Москвой не является преступлением.

13 января сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) начало проверку в отношении президента США. В ходе него выяснится, насколько решения президента угрожают национальной безопасности, а также работал ли он в интересах России намеренно или же просто попал под ее влияние.

В ноябре 2018 года бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признался, что соврал Конгрессу о связях американского лидера с Россией.

Дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016-м ведет cпецпрокурор Роберт Мюллер с 2017 года. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения.