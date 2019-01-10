Отказ Киева допускать российских граждан к мониторингу предстоящих на Украине президентских выборов противоречит официальной позиции властей этой страны о приверженности демократическим ценностям, включая проведение прозрачных выборов.
Комментируя отказ украинских властей допускать российских граждан к мониторингу предстоящих на Украине президентских выборов, в посольстве подчеркнули, что «официальный Киев в очередной раз подтверждает свое нежелание считаться с нормами международного права, предлагая взамен весьма вольные трактовки принятых на себя государствами — участниками ОБСЕ обязательств».
«Озвученные министром намерения прямо противоречат декларируемой Украиной приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение свободных, честных и прозрачных выборов», — говорится в сообщении на сайте российского посольства на Украине.
Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о решении Киева не пускать российских наблюдателей на предстоящие в стране президентские выборы.