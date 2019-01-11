Глава МИД ФРГ Хайко Маас посетит в январе Москву для того, чтобы обсудить будущее Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и экономические реформы в России. Об этом говорится в заявлении, которое он сделал в четверг на новогоднем приеме Восточного комитета германской экономики. Текст в пятницу опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"Я отправлюсь в этом месяце еще раз в Москву, чтобы обсудить с моим коллегой не только будущее ДРСМД, но и экономические реформы в России", — отмечается в заявлении.