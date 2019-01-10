Российские дипломаты допускают возможность обмена украинских моряков, задержанных в керченском проливе, на граждан России, содержащихся под стражей на Украине. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Источник отметил, что обмен станет возможен не ранее весны, когда будет вынесен приговор украинским морякам и их можно будет освободить по амнистии.
Кроме того, в Москве опасаются, что Киев воспользуется ситуацией для поднятия собственного рейтинга.
В украинских правительственных и парламентских кругах подтвердили заинтересованность в возвращении моряков, задержанных Москвой при инциденте в Керченском проливе.
25 ноября пограничные катера ФСБ России со стрельбой задержали три военных корабля Украины в Керченском проливе на основании незаконного пересечения российской границы. 24 человека, находящиеся на кораблях, были арестованы, им предъявлены обвинения в нарушении государственной границы РФ.