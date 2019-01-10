В РФ допустили возможность обмена украинских моряков

Российские дипломаты допускают возможность обмена украинских моряков, задержанных в керченском проливе, на граждан России , содержащихся под стражей на Украине . Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Источник отметил, что обмен станет возможен не ранее весны, когда будет вынесен приговор украинским морякам и их можно будет освободить по амнистии.

Кроме того, в Москве опасаются, что Киев воспользуется ситуацией для поднятия собственного рейтинга.

В украинских правительственных и парламентских кругах подтвердили заинтересованность в возвращении моряков, задержанных Москвой при инциденте в Керченском проливе.