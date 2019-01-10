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Врио губернатора Сахалинской области жестко высказался по теме Курил 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал не спекулировать на теме "передачи" Японии Курильских островов и назвал их "российской землей". Об этом он заявил "Газете.Ru".
По его словам, жители региона выступают против передачи островов.
"Курильские острова — это российская земля. Это очевидно. Я знаю мнение жителей Сахалинской области, они категорически против каких-либо территориальных изменений. Вопрос передачи Курильских островов у нас в повестке дня не стоит. И надо перестать спекулировать на этой теме", — сказал Лимаренко.
Ранее сообщалось, что в Думу внесли законопроект о запрете передачи Курил.
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